Erhürman’dan Arıklı’ya tepki

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25/08/2021

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Erhürman’dan Arıklı’ya tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı sert bir dil ile eleştirdi.

Tufan Erhürman, Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün Ekonomi  Bakanı Arıklı'nın keyfinin yerinde olduğunu ve espri yaptığını ifade etti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

EL-SEN eylemindeki yumurtalı protestoya Sn. Arıklı'nın yorumu: "Hem pahalılıktan şikayet hem de yumurta harcıyorlar. Fakir sebeplensin"... Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün... Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!

 

25/08/2021 15:57
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TAGS: TUFAN ERHÜRMAN, ARIKLI
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