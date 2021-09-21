Erhürman’dan Arıklı’ya tepki…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın "1975 göçmeniyim diye beni bakan olarak hazmedemiyorlar" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Bu ülkede doğru dürüst bir nüfus ve vatandaşlık politikası olmamasına da, vatandaşları doğum yeri üzerinden ayırarak, bölerek, parçalayarak yapılan "siyaset"e de hep karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz!” dedi.

Erhürman, “Seçim yaklaştı diye bu ülkeye daha fazla kötülük yapmaya kalkmayın!” ifadelerini kullandı.

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21/09/2021 17:34