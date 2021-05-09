Erhürman’dan aşı tepkisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği tarafından KKTC’ye gönderilen aşı miktarını eleştirdi.

Erhürman, ulaştıkları verilere göre AB’den Güney Kıbrıs’a verilen toplam aşı sayısının 482 bin 965 olduğunu ifade ederek, “Yarın gelecek olanlara birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30 bin 50 olacak. Yani yüzde 6,3 civarında. Oysa hakkımız en az yüzde 20” dedi.

Erhürman, “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Ulaşabildiğimiz verilere göre AB'den güney Kıbrıs'a ulaştırılan toplam aşı sayısı 482,965. Yarın gelecek olanlara birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30,050 olacak. Yani % 6.3 civarında. Oysa hakkımız en az % 20.

Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin! Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte!!!

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09/05/2021 20:25