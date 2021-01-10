Erhürman’dan Atun’a eleştiri…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ulusal Birlik Partisi milletvekili Sunat Atun’u eleştirdi.

Atun, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Pandeminin getirdiği bozulma ile Ekonomiyi Programsız yönetme tercihinin birleşmesi ile başıboş ekonomi yönetimi modeli doğmuş, bu da ülkemizi tarihi çöküşe getirmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Erhürman, “Bunu söyleyen kim? Ulusal Birlik Partisi tarafından Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı olarak görevlendirilen Sn. Sunat Atun. İktidarın büyük ortağı kim? UBP. Anormal olan her şeyin normalleştiği bu ortamda bunu da "normal" kabul etmek gerekiyor herhalde!” diyerek Atun’un söylemlerine tepki gösterdi.

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10/01/2021 15:02