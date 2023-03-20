Erhürman’dan Berova’ya: Senin köpüklerini alırım!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kürsüde konuşurken Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova yerinden aniden bağırarak konuya girmesiyle ortak gerildi. Berova’nın konuya sinirli ve yüksek bir tondan girmesi sonrasında Erhürman, “Be Özdemir sürekli bir şekilde durup durup aniden konuya girerek köpürüyorsun. Senin köpüklerini alırım. Bu komitede en büyük sorun senin olmandır” şeklinde çıkıştı. Meclis’te kısa süreli bir gerginlik yaşamasının ardından Erhürman konuşmasına devam etti.

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20/03/2023 12:17