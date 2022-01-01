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Erhürman'dan Birkan Uzun için taziye mesajı

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01/01/2022

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Erhürman'dan Birkan Uzun için taziye mesajı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili  sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı.

Erhürman mesajında şunları söyledi

Geçtiğimiz günlerde Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak bizleri gururlandıran genç dağcımız Birkan Uzun'u kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. İnancı, çalışkanlığı ve başarıları hiçbir zaman unutulmayacak, gençlerimiz için her zaman örnek teşkil edecek. Birkan Uzun'a Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.

01/01/2022 20:54
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TAGS: tufan erhürman, birkan uzun
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