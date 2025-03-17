Erhürman’dan Cenevre açıklaması: “Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs meselesine ilişkin Cenevre’de gerçekleştirilecek gayriresmi toplantıya dair açıklamalarda bulundu. Daha önce 2017 ve 2021 yıllarında da benzer görüşmelerin yapıldığını hatırlatan Erhürman, bu toplantının resmi bir müzakere niteliği taşımadığını ancak taraflar arasında diyaloğun devam etmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra üç garantör ülkenin de toplantıya katılımının, tarafların diyaloğu sürdürme niyetini gösterdiğini ifade etti. Enerji projeleri ve yeni geçiş noktaları gibi konuların gündeme gelmesinin önemli olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs’ta kalıcı barış ve istikrarın bölgeye olumlu etkiler sağlayacağını dile getirdi.

Erhürman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Bir kez daha Cenevre'deyiz. 2017'de buradaydık. 2021'de de. 2025'teyiz. Aynı şehir, aynı otel...

BM gözetiminde yapılacak herhangi bir resmi müzakerenin zemininin iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olabileceği herkesin malumu.

Ancak bu toplantı gayriresmi bir toplantı. Dolayısıyla burada her şeyi konuşmak mümkün. Tarafların şu ana kadar ortaya koydukları pozisyonlar biliniyor. O nedenle buradan resmi müzakerelere başlamak yönünde bir karar çıkması olası görünmüyor.

Bilinen pozisyonları tekrarlamak da herhalde çok anlamlı olmayacak.

Yine de bu sürecin hiçbir önemi olmadığını söylemek kanaatimce doğru olmaz. Gayriresmi de olsa BM Genel Sekreteri'nin de, üç garantör ülkenin de katılacağı bir toplantıdan söz ediyoruz ki dünyada bu kadar karışıklık varken buna zaman ayrılmış olması dahi tarafların, hiç diyalog olmamasındansa diyalogu yeğlediklerini gösteriyor.

Diyalog ve diplomasi her zaman iyidir.

Bunun bir tık ötesine geçilmesi ise var olan şartlarda "çözüm iklimi"nin geliştirilmesi yönünde çaba harcamayı gerektiriyor. Buradan çözüm çıkmaz. Buradan çözüme götürecek bir resmi müzakerenin başlaması kararının çıkma olasılığı da görünmüyor.

Ama burada iklimi yumuşatacak, çözüm iklimine kapı aralayacak konuların konuşulması hiç fena olmaz. Ara bölgedeki AB projesinden tutun da Great Sea Interconnector projesine kadar enerji meselesi, bir iki yeni geçiş noktası vb... Çıkar mı? Çıkmasa da konuşulması önemli. En azından BM Genel Sekreteri önünde gündeme gelmesi önemsiz değil.

8 yıl önce geldik. Dört yıl önce bir daha geldik. Bugün yine buradayız. Bizden öncekiler de defalarca gelip gittiler. Bizden sonrakiler, çocuklarımız da bu yolları aşındırmak zorunda kalmamalı.

Bu toplantı dünü yarına bağlayacak nihayetinde. Çözüme kapı aralayamayacak durumdaysanız, çözüm ikliminin oluşmasına küçücük bir katkı yapacak birkaç hamlenin zararı yok, faydası var.

Kıbrıs'ta çözümün, kalıcı barış ve istikrarın hem bu adaya hem de bölgeye yapabileceği olumlu etkiler vizyon belirlenirken tüm tarafların temel motivasyon kaynağı olmalı.”