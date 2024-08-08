Erhürman’dan Cumhurbaşkanı Tatar’a çağrı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan kendisine yönelik yapılan açıklamaya yanıt verdi.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Ersin Tatar nezaket göstermiş Kıbrıs sorunu ekseninde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarıma yanıt vermiş. Teşekkür ederim. Bu konuda, kendisinin de söylediği gibi "diplomasi hiç durmaksızın çalışırken", daha fazla diyaloga, görüş alışverişine, tartışmaya ihtiyacımız var. Beni gerçekçi olmaya davet ediyor Sn. Tatar. Aslında ben de bir süreden beri tam da aynı daveti kendisine yapıyorum. "Gerçekçi olun" diyorum. Sn. Tatar bana verdiği yanıtta sorular da yöneltiyor. Yönelttiği soruların yanıtlarını Meclis'te de, kamuya açık şekilde de defalarca verdim. Kendisine iletilmemiş olabilir elbette. Ama ben, hele de halkımızı, ülkemizi ve geleceğimizi bu kadar yakından ilgilendiren bir konuda, içeride de dışarıda da her zaman açık diyalogdan yana oldum. Kendisi de uygun görürse hem sorduğu hem de sormak istediği tüm soruların yanıtlarını yine kendisinin uygun göreceği bir televizyon kanalında bir kez de yüz yüze vermeye hazırım. Hem böylece benim kendisine kamuya açık biçimde defalarca yönelttiğim soruları yanıtlama fırsatını da Sn. Tatar bulur. Diyalog her zaman iyidir. Sn. Tatar'a verdiği yanıt için bir kez daha teşekkür ederim.”