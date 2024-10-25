Erhürman'dan Cumhurbaşkanı Tatar'a Sert Eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "Cumhuriyetçi Türk Partisi için büyük bir siyasi oyun oynuyor" şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi. Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önce hangi makamda olduğunu farkına varması gerektiğini vurguladı. “O makam Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne, hele de Meclis içinde hukuka aykırı seçimle ilgili bu tavrı sergilemek zorunda kaldığı için, dil uzatılacak bir makam değil,” dedi.

Ayrıca, Meclis’teki üç hukukçunun çift mühürlü oy pusulalarının geçersiz olduğuna dair görüş bildirdiğini ve Ziya Öztürkler’in adaylığı için yapılan oylamada 23 kabul, 23 red ve 3 geçersiz oy kullanıldığını ifade etti.

Hukukçuların konuyu yalnızca bir cümleyle değil, detaylı değerlendirmelerle ele aldığını belirten Erhürman, pazartesi günü Meclis Divanı’nın toplanmasının ardından bir yol haritası belirlenmesinin beklendiğini; ancak bunun gerçekleşmediğini hatırlattı.

Bu konudaki görüşleri talep edenlerin Meclis’teki aynı kişiler olduğunu vurgulayan Erhürman, “Üç hukukçunun görüşü, Divan’ın toplanması yönündeydi. Ancak Divan toplanmadan karar Resmi Gazete’de yayımlandı; bu hukuka aykırıdır,” dedi.

Erhürman, Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanı olarak ilan edilmesinin "yok hükmünde" olduğunu ifade etti.