Erhürman'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması

Partisinin 6 Ekim’de yapılacak kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin cumhurbaşkanı adayı seçme konusunda en doğru kararı kurultaydan çıkacak olan parti meclisinin vereceğinin altını çizdi.

Erhürman, adaylarının Ekim ortasına doğru açıklanacağını kaydetti.

"EKİMİN ORTASINA DOĞRU ADAYIMIZIN KİM OLACAĞI DA BELLİ OLACAKTIR"

CTP'nin 6 Ekim'de kurultayı olduğunu hatırlatan Erhürman, CTP'nin cumhurbaşkanı adayı seçme konusunda en doğru kararı kurultaydan çıkacak olan parti meclisinin vereceğinin altını çizdi.

Erhürman, henüz CTP'nin kimi cumhurbaşkanı adayı olarak seçeceğinin belli olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Eylül ayında bir üçlü görüşme ihtimali var. O üçlü görüşmede siyasi eşitlik tartışması biter ve ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir görüşme ortaya çıkar, arzu ettiğimiz odur. Sonuç itibariyle eylülde ne olacağı bizim açımızdan önemli. Böyle bir süreç içerisinde cumhurbaşkanlığı ile ilgili tartışmaları çok da büyük tartışmalar olarak yapmayı, kamuoyunun gündemini onlarla meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz. Sayın Akıncı gidecek ve bu süreçler yaşanacak. Zaten bunlar eylül ayında olacak. Bizim kurultayımız da ekimde, ekimin ortasına doğru cumhurbaşkanı adayımızın kim olacağı da belli olacaktır."