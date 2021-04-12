Erhürman’dan Cumhurbaşkanlığı'na sert yanıt

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya değinerek, kendisinin “AKEL'in ve DİSİ'nin görüşlerini savunduğu” ve “Rum-Yunan ikilisine alet olduğu” iddialarına dair “taş devrinden kalma yaklaşımların yeniden hakim kılınmaya çalışılmasının örneği olduğunu vurgulamak zorundayım” yorumunda bulundu.

CTP Genel Başkanı Erhürman, açıklamasının devamında “Bu tür çabalar geçmişte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda savunmamızı engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemeyecek!” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması:

Sn. Tatar beni Kıbrıs sorunu konusunda bilgisizlikle, federasyon tek gerçekçi çözüm yoludur dedim diye AKEL'in ve DİSİ'nin görüşlerini savunmakla ve satır aralarında Rum-Yunan ikilisine alet olmakla suçlamış.

Kıbrıs sorunu ile ilgili bilgi meselesini halkımızın takdirine bırakıyorum. Ama diğer iki "eleştiri"nin bu ülkede demokratik tartışma kültürü konusunda "taş devri"nden kalma yaklaşımların yeniden hakim kılınmaya çalışılmasının örneği olduğunu vurgulamak zorundayım.

Bu tür çabalar geçmişte Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda savunmamızı engelleyemedi. Bundan sonra da engelleyemeyecek!!!

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12/04/2021 21:27