Erhürman’dan Erenköy Direnişi için Anlamlı Paylaşım: Naci Talat’ın Mektubunu Yeniden Hatırlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Erenköy Direnişi'nin yıldönümünde anlamlı bir paylaşımda bulundu. Erhürman, direnişe katılan farklı siyasi görüşlere sahip insanların, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi için nasıl omuz omuza verdiklerini vurguladı.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Erenköy direnişi… Farklı siyasi görüşlerden, sonradan farklı siyasi partilerde görev yapmış insanlarımız, en zor zamanlarda bu halkın var oluşu için hep birlikte mücadele ettiler. Onların yaşamak zorunda kaldıkları savaşlar, çatışmalar bir daha yaşanmasın. Onların o zor zamanlarda sergiledikleri, bu halkın geleceği için birlikte mücadele etme dirayeti hepimize örnek olsun...

Daha önce Lefkoşa milletvekilimiz Sıla Usar İncirli'nin yayımladığı, efsanevi Genel Sekreterimiz Naci Talat'ın mektubunu bu yıldönümünde bir kez daha sevgili Sıla'nın izniyle paylaşıyorum. Şehitlerimizi ve bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ortak dileğimiz yurtta barış, dünyada barış…

Sevgili ailem,

... Havan, bazuka, top, hücumbot ve uçak bombalamaları altındayız... Dolu misali mermi yağıyor. İrili ufaklı dolular. Günde en azından 300 tane havan mermisi yağıyor. Çarpıştık.. Nihayet Erenköy’e çekildik. Yarı geceden sonra, karanlıkla...

Canım kadar sevdiğim iki arkadaşım bundan bir ay önce gözümün önünde şehit oldu. Haberiniz vardır herhalde. Salahi ve Süleyman; nur içinde yatsınlar. O meşum infilakte orada olup da yaralanmadan tek kurtulan ben oldum. Hüseyin Celal’i görmedinizse gidip görünüz. Gördünüzse bir daha görünüz. Ona okuyacak kitap götürün. Kitap okumasını çok sever O. Ama edebi olsun götüreceğiniz kitaplar.

Yüksel’i de görün. Mektubunu aldığımı,kendisini çok özlediğimi..... ona benim tarafımdan belirtiniz.

Sizleri çok özledim. Benden yana hiç merak ve endişeniz olmasın.

Selam ve sevgiler,

Naci Talat.

Fotoğrafta Erdal Camgöz ve Naci Talat Erenköy’de...