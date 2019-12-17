Erhürman'dan erken adaylık mesajı: Yola çıkıyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam 2020 cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman adaylık açıklaması öncesinde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı, “Bir yola çıkıyoruz” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Bir yola çıkıyoruz... Yine hep birlikte... Yine sevgiyle... Kimseyi kırmadan, dökmeden, herkesle kucaklaşarak... Hepimiz, geleceğimiz, çocuklarımız için... Yarının Kıbrısı için... Bugünden tezi yok... Yola çıkıyoruz...

17/12/2019 18:13