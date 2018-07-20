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Erhürman’dan “Geçici Memur” Açıklaması

Erhürman’dan “Geçici Memur” Açıklaması

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20/07/2018

Erhürman’dan “Geçici Memur” Açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, "Geçici  Memur "konusunda açıklama yaptı. Erhürman,  "geçici memur" statüsü yasadan çıkarıldı ve o günden bu güne "geçici memur" istihdamı yapılmadı."dedi

İşte Erhürman'ın açıklaması:

2014'te, partim iktidardayken "geçici memur" istihdamına karşı çıkmıştım. Nitekim benim de karınca kararınca katkımla o yıl yasada yapılan bir değişiklikle "geçici memur" statüsü yasadan çıkarıldı ve o günden bu güne "geçici memur" istihdamı yapılmadı. Bugün basında çıkan bir haberde bir "geçici işçi" istihdamı gerekçe gösterilerek kendimle çeliştiğim iddia ediliyor. Hem de bu iddia, kendi iktidar döneminde, 1.1.2017-31.12.2017 arasında yapılan toplam 390 istihdamın 148'i "geçici işçi" istihdamı olan bir partinin yayın organında yapılıyor. "Geçici memur" ile "geçici işçi" karıştırılıyor mu, yoksa bilinçli olarak saptırma mı yapılıyor bilemiyorum ama hangisi olursa olsun şaşırmamak elde değil doğrusu...

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TAGS: Tufan Erhürman, haber, kıbrıs
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