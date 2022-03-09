Erhürman'dan Hasipoğlu Yorumu

CTP Başkanı Erhürman, kabinedeki istifayı yorumladı: "Hükümetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!

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09/03/2022

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Erhürman'dan Hasipoğlu Yorumu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasını sosyal medya hesabından yorumladı: 

"Sn. Sucuoğlu daha dört-beş gün önce kabinenin değişeceğine ilişkin söylentilere "dedikodulara gülüp geçiyoruz" diye yanıt vermişti. Bugün Sn. Hasipoğlu'nun "istifası" geldi. Tam da Antalya öncesi! Hükumetin itibarı yerle bir! Yazıklar olsun!!!"

09/03/2022 16:49
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TAGS: tufan erhürman, oğuzhan hasipoğlu
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