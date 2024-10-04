Erhürman’dan hem sağa hem sola önemli mesajlar

Kanal Sim’de konuşan CTP’nin olası Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanı Tufan Erhürman, müzakere şartlarını sıraladı.

Erhürman, “ Rum Liderliği bizimle devleti paylaşmaya hazır değil. Birinci şartım, ben bunu görmezsem masaya oturmam” dedi “Referandum olur Rumlar yine hayır biz evet deriz. Ertesi gün de kaldığımız yerden devam ederiz diyen olursa ben onun çözüm istediğine inanmam” şeklinde konuşan Erhürman, “ Referandumdan önce evet çıkarsa ya da hayır çıkarsa ne olacak kayda alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı

“Annan Planı’ndan sonra Annan’ın Evet diyen Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonlar düşünülmesi gerekir sözü hayata geçseydi bugün Kıbrıslı Türkler için her şey farklı olurdu” yorumu yapan Erhürman şöyle konuştu: AKEL ve DİSİ Liderleri bana Siyasi eşitliği kabul ettiklerini söylemişlerdir ama Hristodulidis bunu henüz söylememiştir.

Siyasi eşitliğimiz yoksa, ben senle masaya oturmam. Halkta umut yaratıp, sonra bu umutu bir daha yere vurdurmam. Beklerim sen git başkası gelsin. Rum Liderliği bizimle devleti ve doğal zenginliği paylaşmaya hazır değil. Birinci şartım, ben bunu görmezsem masaya oturmam. Siyasi eşitliği olmayan federasyon mu bir süre daha çözümsüz kalmayı mı diye sorarsanız ben bir süre daha çözümsüz kalmayı tercih ederim