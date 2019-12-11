Erhürman'dan hükümete eleştiri

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün ilk olarak Başbakanlık bütçesi ele alınıyor.

Söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç Tepe projesiyle ilgili geçmişte yapılan çalışmaları aktararak 2020 yılı bütçesinde bu konuya kalem ayrılmamasına üzüldüğünü söyledi.

Taşkınköy ve Sanayi Bölgesi’yle ilgili çalışılan sel taşkın projesi hakkında bilgi vererek, bu konulara, DPÖ’ye, bütçede yer verilmemesini eleştiren Erhürman, çeşitli konularda verilen teşviklerin geri dönüşümüyle ilgili bilgi edinilememesinin de yanlış olduğunu kaydetti.

Erhürman, 2018-19’da bütçede yer alan kalemlerin ne sebeple kaldırıldığını sorgulayarak, İmar Planıyla ilgili Başbakan’dan hiç ses çıkmamasını da garip bulduğunu ve hükümet perspektifinden birşeyler söylemesinin beklendiğini belirtti.

Bu konuyla ilgili çeşitli teknik çalışmalar yaptığını ve kendisinin sürekli bu konuda bilgi aldığını ifade eden Erhürman, “uzlaşı sağlanamadı ama emirnamenin süresi dolmuştur” şeklinde bir açıklamayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Başbakan’ın, tarım arazileri ve diğer adımlarla ilgili düşüncelerini bilmek istediğini yineleyen Erhürman, konunun İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğunu ama bu konudaki sorunların giderilmesi gerektiğini, günün sonunda yeniden başa dönülmesine kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Maraş konusunda yapılacağı söylenen envanter çalışmasının hiçbir mahsuru olmadığını ancak konunun başka bir aleme açıldığını aktaran Erhürman, “Bize verilen tek bilgi envanter çalışması yapılacağıyken gazetelerde bambaşka açıklamalar görüyoruz” dedi.

Erhürman, “Ciddi işler ciddi yapılmazsa maliyeti herkese ödetilir” diyerek, nasıl olur da mart ayına kadar zam yapılmayacağının belirlenebildiğini bilmek istediğini, bu açıklamaların Maliye Bakanı’ndan gelmemesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Erhürman: "Protokol imzalanmadan bütçeyi nasıl olur da TC’den gelecek parayı da katarak hazırladınız”

Yıllardır bütçenin çoğunun personele gittiği söylemlerinin ardından Başbakanlık bütçesinde arttırılan sözleşme personel ödeneği kaleminin arttırılmasının sebebini anlayamadığını ifade eden Erhürman, ekonomik protokolle ilgili sordukları sorulara bir şekilde cevap alamadıklarını, geçen yıl kendilerine yapılan eleştiriler gibi “Protokol imzalanmadan bütçeyi nasıl olur da TC’den gelecek parayı da katarak hazırladınız” diye sordu.

Erhürman, imzalanan protokolle ilgili taahhütlerin 3.5 ayda yerine getirilemeyeceğinin bariz olduğunu ancak bu metnin içine yapılamayacak şeylerin niye konduğunu anlayamadığını belirtti.

Tufan Erhürman, Kıb-Tek’in fonksiyonel ayrıştırılması, belediyeler reformu gibi üzerinde detaylı çalışılması gereken konuların yapılamayacağını kendilerinin önceden söylediğini ancak şu anki hükümetin bunun gibi konularda 3.5 ayda yapacağını taahhüt etmesinin manasız olduğunu vurguladı.

Erhürman, her zaman Türkiye ile doğru zeminde iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söylediğini kaydederek, bu tür yerine getirilemeyeceği bilinerek verilen sözlerin saygınlığa zarar verdiğini ifade etti.

Protokol kapsamında 1. dilim 653 milyon ve 2. dilim şeklinde geleceği söylenen rakamların reel sektöre niye kullanılmadığını merak ettiğini belirten Erhürman, rakamları bilmeden gelecekle ilgili konuşmanın nafile olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Başbakan yardım isteyeceği gerçek dünyaya gelebilirse ona da yardıma hazırız” diyerek, protokolde taahhüt edilip yapılmayan işlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, sorularına cevap verilmemesi halinde 15 dakikalık hakkını kullanarak yeniden söz alacağını ve aynı soruları soracağını belirtti.

11/12/2019 15:12