Erhürman’dan hükümete istifa çağrısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ücretli test kararı için "Geleceğimizi tehdit eden bu saçma kararı derhal geri alın" diyerek hükümeti istifaya çağırdı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Bugün de bakanların medya üzerinden birbiriyle takışmalarına devam... Maliye Bakanı Sn. Oğuz, ücretli test kararının altında tüm bakanların imzası olduğunu ve hepsinin bundan haberdar olduğunu tekrarlayarak, farklı görüş açıklayan bakanlar için "bu tür söylemler, bu tür manevralar siyasidir" demiş.

Önce birbirinize yönelik "siyasi manevra"ları bir yana bırakıp geleceğimizi tehdit eden bu saçma kararı derhal geri alın. Sonra da bu halka yönelik "siyasi manevra"lardan vazgeçin ve derhal istifa edin. Bu halk, bunca sıkıntı içerisinde aylardır devam eden bu maskaralıklarla uğraşmak zorunda değil!!! #hükumetdeğilfelaket”

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28/08/2021 18:35