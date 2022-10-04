Erhürman’dan hükümete: Pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

“1. Sendika üyesi hademelere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapıldığı iddiası devam ediyor.

2. Okullardaki temizlik hizmetlerine ilişkin ihale Rekabet Kurulu tarafından iptal ediliyor.

3. Namık Kemal Lisesi’nde okul çıkış saatinde kapılar kilitli olduğu için duvardan atlamak zorunda kalan öğrencilerden sonra, bugün de 23 Nisan İlkokulu’nda küçücük çocuklarımız aynı sebeple okulda mahsur kalıyor!

Ve siz ülkeyi yönettiğinizi iddia etmeye, pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz hala!..”

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04/10/2022 19:59