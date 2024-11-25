Erhürman'dan Hükümete Sert Eleştiri: ''Tabii Afet Var, Hükümet Yok!''

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün yaşanan fırtına sonrası hükümetin kriz yönetimindeki eksikliklerini sert bir dille eleştirdi. Erhürman, fırtına öncesinde Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara rağmen hükümetin sahada olmadığını vurguladı.

"Belediyeler, Sivil Savunma, Polis ve İtfaiye Sahadaydı, Ama Hükümet Yoktu"

Erhürman, krizin yönetiminde belediyeler, sivil savunma ekipleri, polis ve itfaiyenin aktif rol aldığını, ancak hükümetin herhangi bir varlık göstermediğini belirtti. Elektrik kesintilerinde KIB-TEK çalışanlarının sahada canla başla çalıştığını söyleyen Erhürman, "Elektrik yoktu, bilgilendirme ve koordinasyon da yoktu," dedi.

"Afet ve Acil Durum Komitesi Var, Ama Kriz Yönetimi Yok"

Afet ve Acil Durum Komitesi'nin varlığına rağmen ilçelerde kriz masalarının kurulmadığını ifade eden Erhürman, düzenli bilgilendirme ve koordinasyonun da sağlanamadığını dile getirdi. "İklim değişikliği uzmanları sürekli uyarıyor, ancak dinleyen bir hükümet yok," diyerek hükümetin duyarsızlığına dikkat çekti.

"Gayritabii Afet: Hükümet"

Yaşanan tabii afetin yanı sıra hükümeti "gayritabii afet" olarak nitelendiren Erhürman, "Geçmiş olsun... Hem 'tabii' afet hem de adına 'hükümet' denilen bu 'gayritabii afet' için," sözleriyle eleştirisini sonlandırdı.