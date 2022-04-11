Erhürman'dan hükümete tepki!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile Maliye Bakanı Sunat Atun’un açıklamalarına değinerek, “Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı” diye tepki gösterdi.

Erhürman, “Sn. Sucuoğlu, elektrik zammında indirime gidilecek diyor, kilovat saat bazında kademe kademe rakamları açıklıyor, bir gün sonra Sn. Atun bunu karşılayamayız diyor. Sn. Sucuoğlu’nun böyle bir açıklama yapabilmesi için normal şartlarda Maliye veya KIB-TEK’in hesaplamış olması gerekiyor” dedi.

Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Belli ki bu hesap ona bağlı bürokrasi tarafından yapılmamış. Kim yaptı o zaman? Aslında anlaşılıyor ki kimse yapmadı. Hesap kitap yapmadan zam yapanlar, hesap kitap yapmadan zamdan indirim açıkladı. Hem de hesap kitap yapmış gibi davranarak!

Zamlardan sinirleri gerilen halkın sinir uçlarıyla oynamaya devam eden, yönetmeyen, kendi kendine bile hükmedemeyen, rüzgarda savrulup giden bir “hükümet”

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11/04/2022 20:45