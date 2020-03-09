Erhürman'dan 'kadın cinayeti' tepkisi

Tufan Erhürman: Kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için aralıksız mücadele edeceğiz

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09/03/2020
HK

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Erhürman'dan 'kadın cinayeti' tepkisi
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Girne'de yaşanan kadın cinayetinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya üzerinden tepki gösteren bir açıklama yaptı. Erhürman "her kadın cinayeti haberi aslında uygarlıktan uzağa düştüğümüzün haberidir" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için mücadele uygarlık mücadelesidir. Ve her kadın cinayeti haberi aslında uygarlıktan uzağa düştüğümüzün haberidir. Unutmadan, yılmadan aralıksız mücadele edeceğiz. Çok üzgünüm. Elif Lort'a rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim."

İlgili haber: Elif Lort, öldürüldü

09/03/2020 10:10
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TAGS: tufan erhürman
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