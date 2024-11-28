Erhürman’dan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO üyeliği girişimine tepki

Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan’ın programına konuk olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO üyeliği gündemi ve bölgedeki gelişmelere dair sert açıklamalarda bulundu. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının anayasal eşit ortak olarak haklarının görmezden gelindiğini ve bunun çözüm arayışlarını baltaladığını belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin NATO üyeliği konusuna değinirken, "Hangi Kıbrıs Cumhuriyeti?" diyerek, anayasal düzen içinde Türklerin de eşit kurucu ortak olduğunu hatırlattı. Bu düzenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altında olduğunu vurgulayan Erhürman, mevcut yönetimin bu gerçekleri göz ardı ederek tek taraflı adımlar attığını savundu.

"Türkiye’nin veto hakkı olduğu için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO üyeliği çözüm olmadan mümkün değil," diyen Erhürman, asıl meselenin NATO üyeliği değil, bölgede artan silahlanma olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri’ne üs verilmesi ve Baf Hava Üssü’nün farklı ülkelerin kullanımına açılmasının bu politikanın bir parçası olduğunu belirtti.

Erhürman, “Bu strateji, Türkiye’yi karşılarına alarak kendilerini güvene alma çabasından ibaret. Ancak büyük devletlerin desteğini almayı düşündüklerinde, bu devletlerin onları arka çıkmak yerine önlerine geçeceğini anlamıyorlar. Bu durum, Kıbrıs Rum yönetiminin özne olma pozisyonunu kaybetmesine neden olacaktır,” dedi.

Son olarak, çözüm isteyen bir liderin, bu tür girişimlerle değil, Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsünü tanıyarak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, mevcut yaklaşımların samimiyetten uzak olduğunu ve çözüm sürecini baltaladığını dile getirdi.

Erhürman'ın açıklamaları, Kıbrıs sorununda taraflar arasındaki gerilimin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.