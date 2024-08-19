Erhürman'dan Kıbrıs Sorunu ve Turizm Eleştirisi: ''Akıl Tatile Gönderildi''

Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Kıbrıs sorununa ve adanın turizm potansiyeline dair önemli eleştirilerde bulundu. Erhürman, Kıbrıs'ın bir ada olduğunu ve turizmin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurgulayarak, aklın Kıbrıs sorununu çözmek, güçleri birleştirmek ve adanın turizm ürününü birlikte pazarlamak gerektiğini söylediğini belirtti.

Ancak, adanın kuzey ve güneyinde farklı yaklaşımlar sergilendiğine dikkat çeken Erhürman, bir tarafın BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate almadan çözüm önerdiğini, diğer tarafın ise BM kararlarına sadık kalarak çözüme hazır olduğunu ifade ettiğini ancak somut adımlar atılmadığını vurguladı.

Erhürman, güneyin kuzeye tur düzenleyen turistleri engelleme çabalarına da dikkat çekerek, Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden TUI'nin kuzeye tur düzenlememe kararı aldığını belirtti. Bu durumun, adanın kuzeyinde yaşayanların duygularını hiçe sayarak turizm potansiyelini baltaladığını ifade etti.

Son olarak, Erhürman, BM ve AB'nin iki toplumlu projelere destek çağrısına rağmen, aklın adada tatile gönderildiğini ve bir türlü geri dönmediğini dile getirdi. Bu paylaşımıyla Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne dair mevcut yaklaşımları ve turizm sektöründeki engellemeleri sert bir şekilde eleştirdi.