Erhürman’dan Özele Maaş Desteği konusunda açıklama

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan ve gazetecilerin katıldığı Basın Odası programında gündemin öne çıkan konularını değerlendiriyor.

Erhürman, Özele Maaş Desteği konusunda işe şu açıklamayı yaptı: Herhangi bir bakanın bu konuda olumsuz bir yaklaşımı yo0k. Buradaki temel mesele bu fon bir şeyden dolayı birikiyor ve bir şey için harcanacak bir fondur. Yabancı işçi dolayısıyla biriken bir fon yerli istihdamı teşvik etmek için kullanılması isteniyor. 200 milyon önemli bir para bütün dert bu 200 milyonu nasıl kullanırsak bu yerli istihdamı teşvik etmiş olacağız. Yerli istihdamda sosyal sigorta desteği zaten yapılıyor. Bu çalışmanın ekonomi ve çalışma bakanı beraber yapsın istedik. Özele maaş desteği olmalı ama bunun hesabı da yapılmalı. Bu sistem 2 yıl sonra bu para bitmiş olabilir.

Bu hükümet en azından başbakanı en çok konuştuğu konu yerli istihdamın artırılması ve yerli iş üretimin artırılmasıdır ama bilinecek ki bu devletin kaynakları kıttır ve nasıl kullanılacağı hayatidir. Bilmeliyiz ki attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değecek.”