Erhürman'dan Özgürgün Yorumu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman bu sabah Günaydın Haber Kıbrıs’ın konuğu oldu.

Hüseyin Özgürgün için başlatılan soruşturma üzerine Hüseyin Ekmekçi’nin sorularına yanıt veren Erhürman, rakamlar üzerinde inceleme yapmadığını bir başbakanın gelirinin eşine de bağlı olduğu kaydetti. Kendi döneminden ve Ersin Tatar’dan örnek veren Erhürman, “benim dönemimde eşim çevre mühendisiydi, onun geliri, benim başbakanlık maaşım ve bir apartman dairemizden gelen kiramız vardı ama sayın Ersin Tatar’ın başka yatırımları da var. Örneğin Kanal T var ordan gelen geliri de var ya da eşinin belki geliri var, bu dediğim gibi biraz da sizin yatırımlarına ve eşinize bağlıdır.” Dedi.

Özgürgün’ün ve bir başkasının malvarlığı ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Erhürman, kendi başbakanlık yaptığı bir dönemde hesaplarında böyle bir hareket olmadığını kaydetti.

Özgürgün'ün başka bir yerden geliri varmı yokmu bilemem diyen Erhürman, bu sürecin Hüseyin Özgürgün'ün başbakanlık döneminde başladığını vurguladı.

Erhürman, Özgürgün’ün hesaplarının incelenmesi ile ilgili yazının başlangıç tarihi olarak 18 Ocak 2018 olduğunu ve bunun 4’lü koalisyon döneminde başlatılmadığını belirtti. Bu durumun incelenmesini isteyen kurumun Para Kombriyo olduğunu söyleyen Erhürman, “kurum Maliye Bakanlığı’na bağlı olsa da kendi başına bu gibi kararlar alma yetkisi vardır” dedi.