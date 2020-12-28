Erhürman’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hükümetin hemşire açığını mart ayından bugüne tamamlamamasını da eleştiren Erhüman, bu durumun pandemi hastanesinin devreye girememesinin nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ergan Arıklı’nın KTMMB ile EMO’ya yönelik sözlerini eleştiren Erhürman, söz konusu iki kurumun yasal yetkileri bulunduğunu, dernek değil kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Arpa konusunda öngörüsüzlük ve hesaplarda sıkıntı bulunduğunu iddia eden Erhürman, çalışmaya ara veren iş yerleriyle ilgili doğru rakamların verilmesini talep etti.

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28/12/2020 17:23