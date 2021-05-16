Erhürman’dan Saner’e eleştiri

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16/05/2021

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Erhürman’dan Saner’e eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Ersan Saner’in “komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükümetin aleyhine kullanılıyor” ifadelerine tepki gösterdi. Erhürman paylaşımında, ‘Sn. Saner “komitelerde eşitlik kimi durumlarda hükumetin aleyhine kullanılıyor” demiş. Azınlık hükumetisiniz, dolayısıyla bazı komitelerde eşitlik var. Muhalefet, komitelerde hükumetin değil halkın lehine görev yapmakla yükümlü. Hükumetin halkın lehine olmayan tasarıları için muhalefet tabii ki hükumetin aleyhine oy kullanacak! Parlamenter demokrasiyi içinize sindirecek misiniz, yoksa azınlık hükumetiyle diktatörlüğe mi hevesleneceksiniz?!!’ dedi 

16/05/2021 20:21
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TAGS: CTP;Tufan Erhürman
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