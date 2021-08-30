Erhürman’dan Saner’e tepki…

Başbakan Ersan Saner’in bugün Bakanlarla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında aşılı kişilerin PCR ve antijen test giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman “Halkın endişe ve öfkesi de patlama ‘noktasına geldi’ sayenizde!!!” diyerek Başbakan Saner’e tepki gösterdi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Saner, hükumetin yapılan "değerlendirme sonucu aşılı kişilerin test giderlerinin Devlet tarafından karşılanması noktasına" geldiğini açıklamış. Halkın endişe ve öfkesi de patlama "noktasına geldi" sayenizde!!!

Şimdi ne bekliyorsunuz günlerce herkesin sinirlerini tel tel ettikten sonra verdiğiniz bu "karar" karşısında? Takdir ve teşekkür mü?!! #hükumetdeğilfelaket #istifaedin

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30/08/2021 20:25