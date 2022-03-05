Erhürman’dan Sucuoğlu’na: CTP ile uğraşmayın…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun sosyal medya hesabından CTP’ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun sosyal medya hesabından CTP’ye yönelik eleştirilerine tepki göstererek, “CTP ile uğraşmayın; bir hükumet kurduğunuzu fark edin ve ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp bu halkın yararına iş yapmaya yoğunlaşmaya çalışın” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Sucuoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koalisyon için CTP'nin de kapısını çaldık. Ama her zamanki gibi CTP sorumluluk almamayı gelenek haline getirmiş ve görev almaktan yine kaçmıştır... CTP'nin kafa karışıklığı bu ülkeye yeterince zaman ve mali kaynak kaybettirmiştir. Halkımız CTP'nin siyasi gel-gitlerini kafa karışıklığını çok iyi bilmektedir" demiş.

Konu: Elektrik zammı. CTP, bu zammın bu ülkede alım gücünü daha da düşüreceğini, insanları elektrik kullanamaz duruma getireceğini, ekonomiyi darmadağın, esnafı-işletmeleri perişan edeceğini, insanlarımızı üretimden koparacağını açıkladı. Yalnızca CTP mi açıkladı? Hayır! Tüm toplum kesimleri aynı şeyi söyledi. Ama Sn. Sucuoğlu insanların feryadını dikkate almak, yanlıştan dönmek yerine bildik "siyasi numara"larla vakit geçirmeyi tercih ediyor belli ki. Elektrik zammını UBP-CTP çatışmasına döndürüp de bu işin içinden sıyrılabilirmiyim diye uğraşıyor.

Sıyrılamazsınız Sn. Sucuoğlu. CTP ile görüşür gibi yapıp, aynı anda ortaklarınızla bakanlık-daire pazarlığını sürdürdünüz. CTP'yi pazarlıklarınıza alet etmeye çalıştınız. "CTP ile hükumet mümkün değil. Bunu ben kendime bile anlatamam" dedikten sonra sanki CTP ile hükumet kurmaya can atıyormuş gibi davranarak "siyasi gel-git"in en parlak örneğini verdiniz. Sonunda törenlerle, müjdelerle herkesin kurmak istediğinizi bildiği bir hükumet kurdunuz.

Şimdi laf değil, iş üretmek zorundasınız. Elektrikte olduğu gibi yanlış yaptığınızda ve toplumun tüm kesimleri size bunu söylediğinde yanlıştan dönmenin erdem olduğunu da bilmek zorundasınız. Hükumettesiniz ve eleştirileceksiniz. Yıllardır yaptığınız yanlışlarda ısrar ederseniz daha da sert eleştirileceksiniz. Ve eleştiriden kaçmak için toplumu kutuplaştırmaktan, cepheleştirmekten medet umarsanız, yalnızca CTP'nin değil, bu halkın da karnının artık bu "numara"lara tok olduğunu her defasında göreceksiniz!

CTP ile uğraşmayın, bir hükumet kurduğunuzu fark edin ve ona buna laf yetiştirmeyi bırakıp bu halkın yararına iş yapmaya yoğunlaşmaya çalışın. Bu halkın gailesi sizi tuttuysa tabii!!!

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05/03/2022 12:20