Erhürman'dan Tatar'a eleştiri: Siyasetin dilini zehirlemeye kalkmayın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin içerisinden geçtiği bu ekonomik darboğazda Külliye'ye harcanacak 586 Milyon TL'nin birçok kişi tarafından onaylanmadığını ifade etti. 'zehirli dil' benzetmesi yapan Tatar'ı eleştirdi.

"Biz siyasette böyle bir dil tercih etmiyoruz" ifadelerini kullanan Erhürman, şunları aktardı: "Memlekette bunca ekonomik sıkıntının ortasında sağlanan 586 milyon TL tutarındaki dış kaynağın külliye yapımına ayrılmasını doğru bulanların sayısı iki elin parmaklarını geçmezken, Sn. Tatar bu konudaki eleştirilere içerlemiş. Eleştiri yapanları "zehirli dil" kullanmakla suçlamaya kadar vardırmış işi. Biz buralarda böyle bir siyasi dili tercih etmiyoruz Sn. Tatar! Yaptığınız ve yapmadığınız onca şeyden sonra bir de "zehirli dil" gibi ifadelerle siyasetin dilini zehirlemeye kalkmayın".

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09/01/2022 16:52