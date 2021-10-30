Erhürman’dan Tatar’a sert eleştiri

CTP Genel Başkanı Milletvekili Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP kurultayına katılarak, konuşma yapmasını eleştirdi.

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30/10/2021

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Erhürman’dan Tatar’a sert eleştiri

CTP Genel Başkanı Milletvekili Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP kurultayına katılarak, konuşma yapmasını eleştirdi.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle

"Anayasa'ya göre "Cumhurbaşkanı devletin ve toplumun birliğini, bütünlüğünü temsil eder". Tarafsızlık bu görevin doğal gereğidir. Taraf olmak, bu görevden ve toplumun bütünlüğünü, bütününü temsil etme iddiasından vazgeçmek anlamına gelir. Bu durumda toplumun bir kesiminin "Cumhurbaşkanı bizi temsil etmiyor" iddiası da meşruiyet kazanır!!!"

30/10/2021 18:05
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TAGS: tufan erhürman, ersin tatar
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