Erhürman’dan Tatar’a tepki…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman Güney Kıbrıs’ın pasaport kararı sonrasında Cumhurbaşkanlığı tarafından gelen açıklamaları eleştirdi. Erhürman açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daha önce Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ile ilgili yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak yapılan açıklamaların tutarlılık kaygısı taşımasının fena olmayacağına dikkat çekti.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Pasaport kararı" ile ilgili olarak cumhurbaşkanlığından açıklama üstüne açıklama geliyor. Merak ettim, baktım.

5 Mayıs'ta, pasaport "KKTC vatandaşlarının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı oldukları anlamına gelmez" diyen Sn. Tatar, bugün "vatandaşlar arasında böyle bir ayrım yapmak kabul edilebilir bir şey değildir" diyor mesela.

Yine 5 Mayıs'ta sanki bu bir hak değil de kendisinin bir tercihiymiş gibi "Bir yöntemi varsa iade edeceğim" diyen Sn. Tatar, bugün yapılan açıklamada, "bu bir tercih değil, haktır" diyor.

İki devletliliğe ilişkin tezlerin açıklamalarla tutarlılığını ayrıca örneklendirerek tartışmaya gerek bile yok...

Pasaport kararı elbette hukuken tam bir saçmalık. Ama olan biteni dünyaya anlatma niyetindeyseniz, bu karar karşısındaki açıklamalarda da hiç olmazsa bir "tutarlılık kaygısı" taşımak fena olmaz sanırım!!!

Bu habere tepkiniz:



24/08/2021 17:28