Erhürman'dan U-12 Milli Takımına Destek Mesajı

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03/09/2024

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Erhürman'dan U-12 Milli Takımına Destek Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti U-12 Milli Takımı, Azerbaycan’da düzenlenen turnuvada başarılı performansıyla göz dolduruyor. Maçlarda aldıkları galibiyetlerle göğsümüzü kabartan minik sporcularımız, saha dışında da hayata dair önemli deneyimler kazanıyorlar.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu başarıyı ve deneyimi sağlayan başta Futbol Federasyonu olmak üzere, çocuklarımızı, ailelerini ve antrenörlerini yürekten kutladı. Erhürman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"U-12 milli takımımız Azerbaycan'da. Maçlarını kazanıyorlar evet. Ama maçlardan çok daha önemlisi, hayata dair çok önemli deneyimler kazanıyorlar. Bu olanağı yaratan Futbol Federasyonu'nu, çocuklarımızı, ailelerimizi, antrenörlerini yürekten kutlarım. Bir de fotoğraflarına bakın lütfen. Dünyayı hak eden, çok güzel ve çok yetenekli çocuklarımız var bizim..."

03/09/2024 13:17
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TAGS: tufan erhürman
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