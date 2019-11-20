Erhürman’dan UBP-HP hükümetine eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile UBP-HP hükümetini eleştirdi.

Hükümetin 2020 ekonomik program teklifini gündemine alması gerektiğini kaydeden Erhürman hükümetin gerçek gündeminin bu olduğunu hatırlaması gerektiğini vurguladı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Maraş, Kıbrıs sorunu ile ilgili her gün değişen "öneriler", açıklamalar, şakalar, semboller, piyango gündem ama en geç Ekim ayı sonuna kadar hazırlanacağı taahhüt edilen 2020 ekonomik program teklifi hala ortada yok.

Bu bütçe öngörüleriyle 2020’de yaşanması muhtemel sıkıntıların hükumetin görev alanı içerisindeki gerçek gündem olduğu bir an önce hatırlanmalı...

20/11/2019 18:06