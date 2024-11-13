Erhürman: İstişareler sonucunda belirlenecek adaya CTP destek verecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kendine hükümet diyen yapıya çağrıda bulunarak istişareler sonucunda belirlenecek adaya 19 milletvekiliyle destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Bugüne kadar diyalog kurulmadığını belirten Tufan Erhürman, önerilerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini kaydetti. Meclis’i çalıştırmak esas arzumuzdur diyen Erhürman, formüllerinin kabul edilmesini beklediklerini vurguladı. Erhürman, yaşanan krizin bir "hükümet krizi" olduğunu ve bu krizin çözümünün ancak erken seçimle sağlanabileceğinin altını çizdi.

“Bu Meclis krizi değil, hükümet krizi”

Erhürman, yaşananları değerlendirirken, "Bu meclis krizi değil, bu hükümet krizi" ifadelerini kullandı. Krizi önceden öngördüklerini ve ülkenin yönetilmediğini belirten Erhürman, erken seçim çağrılarını bu nedenle yaptıklarını hatırlattı. Tufan Erhürman, "Bu hükümet krizini bir meclis krizi olarak göstermeye çalışanlar var" diyerek meclisi kilitleme yoluyla krizin üzerinin örtülmeye çalışıldığını belirtti.

“Diyalog çağrımıza yanıt gelmedi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, meclisin çalıştırılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi ve Pazartesi günü yaşanan olayların ardından diyalog çağrısında bulunduklarını ancak bu çağrıya yanıt alamadıklarını ifade etti. Erhürman, "Bu işin diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledik. Diyalog çağrımıza yanıt gelmedi" dedi.

“Erken seçimden başka çıkış yok”

Hukuksuzluğun sona erdirilmesi çağrısında bulunan Erhürman, "Gelin bu hukuksuzluğa son verin, istişareler sonucunda belirlenecek bir aday üzerinden mecliste seçim yapılsın" dedi. Erhürman, CTP’nin 19 milletvekiliyle, istişareler sonucu belirlenecek adaya oy vermeye hazır olduğunu ve destek vereceğini vurguladı. Meclis’teki kilitlemeyi aşmak için önerilerini kamuoyuyla paylaşan Erhürman, diyalog kurulmadığı için bu çağrıyı kamuoyu aracılığıyla, "kendine hükümet diyen" yapıya yaptıklarını belirterek açıklamasını sonlandırdı.