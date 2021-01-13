Erhürman'dan UBP'ye Sert Eleştiri

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’teki eleştirisi sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın toplantı daveti yaptığını belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ana muhalefet lideri Erhürman Havadis Web TV’de soruları yanıtladı.

Erhürman Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim döneminde ‘Ulusal Danışma Konseyi’ sözü verdiğini ancak seçildikten sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili parti başkanlarına dahi bilgi vermediğini savundu.

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ‘nihayet’ bir toplantı daveti yaptı” diyen Erhürman, kendisinin bu eleştiriyi meclis kürsüsünden dile getirmesi sonrasında Cuma günü toplantıya çağrıldıklarını söyledi.

Programda Kıbrıs sorununa değinen Ehürman Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçim kampanyası boyunca ‘Ulusal Danışma Konseyi kuracağını’ ve ‘ayda bir kez toplayacağını’ söylediğini anımsattı. Erhürman, “Bunu söyleye söyleye geldi, geldiği günden beri de gitmediği esnaf ve spor kulübü kalmadı. Ama bir defa bile Meclis’teki siyasi parti başkanlarını Kıbrıs sorunu ile ilgili toplantıya çağırmadı” dedi.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılan açıklamaları da yorumlayan Erhürman şunları kaydetti: “Bu arkadaşların nereden bahsettiğini kim anlayabilir? Bir bakıyoruz ‘Tanınma mümkün değil, ben gerçekçiyim’ diyorlar, öbür taraftan Dışişleri Bakanı, Başbakan’ın seçim çağrısı yaptığı gün Türkiye’den açıklama yapıyor, ‘Konfederasyon’ diyor. Öbür taraftan bakıyoruz Sayın Tatar’ın ağzından bugüne kadar konfederasyon kelimesi çıkmadı. ‘İki devletli çözüm ama tanınma da mümkün değil’ diyor. Tanınmadan nasıl iki devletli olacak? Konfederasyon, tanınmadan nasıl olacak? Ben aslında bu toplantıyı bunun için istiyorum. Kim neden bahsediyor bunu bilelim”

“SİYASİ KRİZİN SORUMLUSU UBP”

Azınlık hükümeti ve meclis başkanı krizini de yorumlayan CTP lideri Erhürman, azınlık hükümetinin zaten ‘ölü doğmuş’ olduğunu söyledi. Halkın gerçek gündeminin sağlık ve ekonomi olduğunu, birçok sorunu çözüm beklediğini vurgulayan Erhürman, “Bunu yapması gereken koalisyon ortakları ile hükümet partilerinin gereksiz tartışmalardan başka iş yapmıyor” dedi.

Hükümeti kurma görevi kendisine verildiğinde, bir ‘erken seçim hükümeti’ kurmak için çalıştığını belirten Erhürman, diğer partilerin aksine UBP’nin buna yanaşmadığını söyledi. “Meclis’teki 6 partinin de dahil olduğu, seçime giderken başka tartışmalarda boğulmayacak, teknokratların da içinde olduğu, iş odaklı bir seçim hükümeti” önerdiğini anlatan Tufan Erhürman, “Bu model UBP’nin o meşhur yemeğe katılmamasıyla imkansız hale geldi” dedi.

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13/01/2021 14:07