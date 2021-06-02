Erhürman:Demokrasi ve insan hakları derin yara aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığı’na iddiları içeren soruşturma başlatılması için dilekçe verildiğini belirtti. Erhürman”Bir Kıbrıslı Türk, Kıbrıs’ta öldürüldü. Demokrasi ve insan hakları derin yara aldı. Yara yıllardır kanamaya devam ediyor ve konuya yaklaşımdaki ciddiyetsizlik yukarıdaki kısa özetten de açık biçimde anlaşılıyor. Yazık!!! #yönetmiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın açıklaması şöyle:

1. Atilla Peker, Kutlu Adalı ile ilgili iddialarını içeren dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdi.

2. Ülkemizde muhalefet dahil pek çok kesimden insan, KKTC’de yetkili makamların “derhal” harekete geçmesi ve Türkiye makamlarıyla iletişime geçilerek ilgili bilgi ve belgelerin “yazılı” olarak talep edilmesi çağrısı yaptı.

3. Sn. Tatar, bu çağrıları yapanlara “ne konuşacaklarını şaşırttılar” dedi.

4. Sn. Saner, iddialarla hareket edilemeyeceğini, “bir şey olursa” soruşturulacağını söyledi. Meclis’te “Türkiye makamlarından yazılı talepte bulunuldu mu” diye sorduk, henüz bulunulmadığını söyledi.

5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Atilla Peker’in dilekçesinde bahsi geçen suç iddialarıyla ilgili “derhal” soruşturma başlattı. Ve KKTC adli makamlarından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla gerekli “yazışmalar”ın yapılması için de çalışmalara başladı.

Bir Kıbrıslı Türk, Kıbrıs’ta öldürüldü. Demokrasi ve insan hakları derin yara aldı. Yara yıllardır kanamaya devam ediyor ve konuya yaklaşımdaki ciddiyetsizlik yukarıdaki kısa özetten de açık biçimde anlaşılıyor. Yazık!!! #yönetmiyorsunuz

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02/06/2021 10:04