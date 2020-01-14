Erhürman:‘Günü kurtarmaya yönelik bir hareket’

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Bakanlar Kurulu’nun Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Hükumet ortaklarından biri "plan hazır", diğeri "değişiklik lazım" diyor. Yedi buçuk ayda giderilemeyen anlaşmazlığın giderilmesi için "her nedense" seçim sonrasına sarkacak bir süre (altı ay) belirleniyor. Tam da seçim ortamına denk gelen bu altı ay içerisinde gündeme gelebilecek yeni tartışmaların ve taleplerin işi iyice çıkmaza sokma riski belli ki çok önemli değil! Maalesef tam da beklendiği gibi sorunu çözmeye değil ertelemeye, günü kurtarmaya ve seçimleri atlatmaya yönelik bir hareket...

14/01/2020 22:26