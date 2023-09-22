Erhürman, Hocanın istifasını değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın istifasını değerlendirdi. Erhürman, DAÜ'deki gelişmelerin ardından yapılan istifaların sadece bir kısmının sorumlu tutulmasının haksızlık olduğunu belirtti.

Erhürman, "Sevgili Hocanın, başarılı bir akademisyen ve dürüstlüğünden kimsenin kuşku duymadığı bir insandır. Elbette bu süreçte kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hatası ve eksikliği olmuştur. Ama hep söylediğimiz gibi 'Hükumet'in ve VYK'nın sanki bütün sorumluluk Sn. Hocanın ve ekibindeymiş gibi bir tavır içine girmesi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Erhürman'ın konu ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

DAÜ'deki çalkalanmanın ardından DAÜ Rektörü Sevgili Aykut Hocanın ve çalışma arkadaşları istifa etti.

Sevgili Hocanın, başarılı bir akademisyen ve dürüstlüğünden kimsenin kuşku duymadığı bir insandır. Elbette bu süreçte kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hatası ve eksikliği olmuştur. Ama hep söylediğimiz gibi "Hükumet"in ve VYK'nın sanki bütün sorumluluk Sn. Hocanın ve ekibindeymiş gibi bir tavır içine girmesi kesinlikle kabul edilemez.

Ayrıca mesele sadece Sn. Hocanın ve arkadaşlarıymış, DAÜ'de yapısal sorunlar yokmuş gibi bir yaklaşım da kesinlikle yanlıştır.

DAÜ, bir an önce KIB-TEK, Kooperatif Merkez Bankası, Vakıflar Bankası ve Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarla birlikte siyasetten arındırılmalı, yönetimler uzmanlaştırılmalı, profesyonelleştirilmeli ve özerkleştirilmelidir.

Bunların yanında yeni dönemde uzun süreli bir vekaletle kurum siyasetin müdahalelerine daha da açık hale getirilmemeli, demokratik ve kurumsal süreçler en kısa süre içerisinde işletilmelidir.

Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi DAÜ'nün mali yapısı artık nicelik değil, nitelik odaklı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Bu noktada gündeme getirdiğimiz, mahalli gelirlerin veya en azından Mağusa'nın mahalli gelirlerinin belli bir oranının DAÜ'de kriterler çerçevesinde mali öngörülebilirliğin sağlanması açısından değerlendirilmesi önerisi üzerinde mutlaka ciddi biçimde çalışılmalıdır.

Sn. Hocanın ve çalışma arkadaşları günah keçisi değildir. VYK ve "Hükumet" kendilerini sorumluluktan kurtarmak için boş bir çaba içine girmemeli, açılan alan, yapısal ve mali sorunlarla ilgili gerçek çözüm önerilerinin tartışılıp hayata geçirileceği bir fırsata çevrilmelidir.

CTP olarak, DAÜ'nün bu ülkenin göz bebeği olan kurumlarından biri olduğunun bilinciyle, bu dönemde, gerek Meclis içinde, gerek Meclis dışındaki çalışmalarımızın odağında bu yaklaşım olacaktır.