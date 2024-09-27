Erhürman’ın New York temasları devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Avrupa ve Asya’dan sorumlu Genel Müdürü Angelina Eichhorst ile görüştü. 26 Eylül Perşembe günü Avrupa Birliği’nin BM nezdindeki Misyonunda gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecine ve bölgesel gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.

Erhürman ile Gotoh, Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğiyle ilgili konuştu

Tufan Erhürman ayrıca, New York temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Avrupa ve Orta Asya Bölümü Genel Müdürü Kayoko Gotoh ile de görüştü. Görüşmede, Gotoh’a Genel Müdür Yardımcısı Charles Kofi Anyidoho eşlik etti. 26 Eylül Perşembe günü BM Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel gelişmeler ışığında Kıbrıs çözüm sürecinin geleceğine ilişkin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, Erhürman’a Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik etti.