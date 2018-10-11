Erhürman:Tüp gaza yapılan artış serbest piyasa kaynaklıdır

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Erhürman, tüp gaz fiyatlarında yapılan artışın hükümet tarafından değil, serbest piyasada yapılan bir artış olduğuna dikkat çekti.

Erhürman açıklamasında, “Dün akşam geç saatlere kadar yapılan görüşmelerde bu artışın ham madde ve girdi fiyatlarında yaşanan artışın bir yansıması olduğu, fahiş kar uygulaması yapılmadığı bilgisini aldık” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanlığı’nın bugün, bu bilginin doğruluğunu test etmek amacıyla rakamlar üzerinden bir çalışma yapıp sonucunu kamuoyu ile paylaşacağını belirten Başbakan Erhürman, açıklamasında “ Dün akşam aktarılan bilgi doğru değilse gereği yapılacak” vurgusunu yaptı.