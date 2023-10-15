Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazze'de son bir haftada yaşananlara ilişkin açıklama yaparak, "İnsanlık, Gazze'de her dakika uygarlığını da, insanlığını da parça parça kaybetmeye devam ediyor" dedi.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

HAMAS sivillere saldırıyor ve yüzlerce genci öldürüyor.

İsrail Devleti "intikam"a soyunuyor.

1. Gazze'yi gelişigüzel bombalıyor. Yüzlerce çocuk ölüyor.

2. Suyu. elektriği, gıdayı engelliyor.

3. Gazze'nin kuzeyini boşaltın diyor. Dünya Sağlık Örgütü, orada,

a) 22 hastane, bu hastanelerde 2000 hasta var,

b) Bunların bazıları yoğun bakım, diyaliz, yeni doğan servislerinde. Bu karar bu kişiler için ölüm cezası niteliğinde diyor.

İsrail bir devlet. İnsanlarına yapılan menfur saldırının "intikam"ını almak için hukuku, vicdanı ayaklar altına alıyor, hiçbir konuda, hiçbir sınır tanımıyor.

İnsanlığın binlerce yılda, binlerce belgeyle, kurumla güvence altına almaya çalıştığı uygarlık gözlerimizin önünde ayaklar altına alınıyor, yalan oluyor.

İnsanlık, Gazze'de her dakika uygarlığını da, insanlığını da parça parça kaybetmeye devam ediyor.