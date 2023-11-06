Eric Bailly özür diledi

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, dün akşam Rdendyol Süper Lig'de oynanan Bitexen Antalyaspor maçının devre arasında Tayfur Bingöl ile gerginlik yaşadı.

Yaşanan olaylar sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz, Eric Bailly'yi oyundan aldı ve maç sonrası konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Eric Bailly ise gece geç saatlerde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yayımladı. Deneyimli savunmacı özür diledi.

Eric Bailly paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetçi olma isteği bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden hatam dolayısıyla özür dilerim."