Eric Botheim transferine hukuki engel ihtimali

Galatasaray'ın listesinde yer alan Eric Botheim, eski kulübü Krasnodar'la sözleşmesini sonlandırsa da Rus ekibi, Norveçli golcüyü transfer edecek takımın tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor.

ads ads ads
02/07/2022

ads
ads
Eric Botheim transferine hukuki engel ihtimali

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, santrfor için Eric Botheim ile görüşme halinde.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA’nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde.

Ancak Rus ekibi bu fesihin haksız olduğunu düşünüyor. Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor. Yönetim bu durumun ileride yaratabileceği hukuki sıkıntılar nedeniyle detaylı bir araştırma yapıyor.

Botheim’ın İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan da talipleri var.

Rus ekibi KrasnodarEric Botheim için Bodo Glimt’e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

02/07/2022 11:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Eric Botheim, transfer, Transfer, Galatasaray, Süper Lig, Krasnodar
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.