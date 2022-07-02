Eric Botheim transferine hukuki engel ihtimali

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.



Sarı-Kırmızılılar, santrfor için Eric Botheim ile görüşme halinde.



Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle FIFA’nın futbolculara tanıdığı sözleşme fesih hakkını kullanarak mayıs ayında Krasnodar ile olan kontratını sonlandıran 22 yaşındaki forvet serbest oyuncu statüsünde.

Ancak Rus ekibi bu fesihin haksız olduğunu düşünüyor. Krasnodar, oyuncuyu transfer edecek kulübün 20 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceğini öne sürüyor. Yönetim bu durumun ileride yaratabileceği hukuki sıkıntılar nedeniyle detaylı bir araştırma yapıyor.



Botheim’ın İtalya, İngiltere ve İskoçya’dan da talipleri var.



Rus ekibi Krasnodar, Eric Botheim için Bodo Glimt’e 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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02/07/2022 11:44