Eric Gerets'den kötü haber: Gün içinde defalarca düşüyorum

Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Belçikalı Teknik Direktör Eric Gerets, Sarı Kırmızılılar'da şampiyonluk yaşayan son yabancı çalıştırıcı olmuştu. Galatasaray taraftarının büyük sevgi gösterdiği 68 yaşındaki teknik direktör, yaptığı açıklamalarda sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini söyledi.

8Eski teknik direktör ve futbolcu Eric Gerets, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birisini Türkiye'de geçirdi.



Galatasaray'ın başında 2005-06 sezonunda şampiyonluğu göğüsleyen 68 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'e damga vuran isimlerden birisi olmuştu.



Galatasaray'ın başında Süper Lig'i kazanan son yabancı teknik direktör olan Eric Gerets, Fransa basınına yaptığı açıklamalarla yankı uyandırdı.



Sabah gazetesinin derlediği habere göre; bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Fransız basınına konuşan 68 yaşındaki teknik adamın açıklamaları şöyle:



"Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor. En zor şey, vücudunun artık seni taşıyamaması. Dengemi kurmakta zorlanıyorum ve gün içinde defalarca düşüyorum.

Düştüğüm için gün içinde 10 kez yüzümü yere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım."



2005-07 sezonları arasında çalıştırdığı Galatasaray ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Gerets, 2012 yılında beyin kanaması geçirmişti.



Fas Milli Takımı'nın yanı sıra Club Brugge, PSV Eindhoven, Kaiserslautern, Wolfsburg, Olimpik Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini de çalıştırdı.



Gerets, son olarak görev aldığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire'den sağlık sorunlarının kötüleşmesi gerekçesiyle ayrılmış ve 2015'ten bu yana takım çalıştırmamıştı.

Bu habere tepkiniz:



14/09/2022 13:02