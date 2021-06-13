Karşılaşmanın 43. dakikasında Danimarka'nın yıldız oyuncusu Christian Eriksen topsuz alanda yere yığıldı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Sağlık görevlileri Christian Eriksen'e kalp masajı yaparken ardından sedyeyle oyuncu dışarı alındı.

Olaydan sonra çeşitli kanallardan yapılan resmi açıklamalarda Christian Eriksen'in hastaneye kaldırıldığı ve oyuncunun durumunun stabil, bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili güncel bir açıklama yapan Danimarka Futbol Federasyonu, "Bu sabah Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek. Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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13/06/2021 13:40