Eriksen mucizesi

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesiyle ölümden dönmesi sonrası sahalara dönme sürecinde yaşananlar mucize olarak değerlendiriliyor.

Eriksen 12 Haziran 2021 tarihinde Danimarka'nın Finlandiya ile Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı maç esnasında kalp krizi geçirmiş, sahada yapılan müdahale ile hayata tutunmuştu. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini kulübü Inter feshettikten sonra ara transfer döneminde Eriksen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford ile sözleşme imzaladı.

Kalp krizinden sonra 8 ayda sahalara dönen ve bu süreçte Danimarka formasıyla üzücü olayı yaşadığı Kopenhag'daki Parken Stadı'nda ilk maçında Sırbistan'a karşı gol bulan Eriksen, Brentford formasıyla da geçtiğimiz hafta golle tanıştı.

İşte Cristian Eriksen'in müthiş geri dönüş serüveni;

12 Haziran 2021 - Kalp krizi geçirdi.

26 Şubat 2022 - Sahalara geri döndü.

12 Mart 2022 - İlk asistini yaptı.

26 Mart 2022 - Danimarka Milli Takımına döndü

ve ilk golünü attı.

2 Nisan 2022 - Brentford formasıyla ilk golünü attı.

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08/04/2022 15:25