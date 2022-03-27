Eriksen'den rüya gibi dönüş

Hazırlık maçında Hollanda, Danimarka'yı 4-2 yendi. Geçirdiği kalp krizi sonrası 9 ay aranın ardından formayı giyen Danimarkalı Christian Eriksen, oyuna girdikten iki dakika sonra golünü attı.

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'na dönen Christian Eriksen, Hollanda karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra golünü attı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Eriksen, 47. dakikada şık bir gole imza attı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de, Trabzonsporlu Cornelius ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Hollanda maçtan 4-2 galip ayrıldı. Ev saühibi ekibi galibiyete taşıyan golleri Bergwijn (16,71), Nathan Ake (29), Memphis Depay (37-Penaltı) attı. Danimarka'nın golleri ise Eriksen ile birlikte Vestergaard'dan (20) geldi.

HOLLANDA'DAN REKOR

Danimarka'yı 4-2 yenen Hollanda, yeni bir rekorun sahibi oldu. Portakallar, sahasında oynadığı üst üste 11. maçını da kazandı ve evindeki en uzun seriyi yakaladı.

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27/03/2022 11:26