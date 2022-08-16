Erivan'da bomba tehdidi: Tüm istasyonlar kapatıldı
16/08/2022
Ermenistan'da bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi alındı. Tüm istasyonlar kapatıldı.
Ermenistan'da Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi aldıklarını duyurdu.
Acil Durumlar Bakanlığından K9 birimleri ve bomba imha ekipleri istasyonlara sevk edildi.
Arama çalışmaları tamamlanana kadar tüm istasyonların kapatıldığı belirtildi.