Erivan'da bomba tehdidi: Tüm istasyonlar kapatıldı

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16/08/2022

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Erivan'da bomba tehdidi: Tüm istasyonlar kapatıldı

Ermenistan'da bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi alındı. Tüm istasyonlar kapatıldı.

Ermenistan'da Ulusal Kriz Yönetimi Merkezi, bugün yerel saatle 10.05'te Erivan'daki metro istasyonlarını hedef alan bir bomba tehdidi aldıklarını duyurdu.

Acil Durumlar Bakanlığından K9 birimleri ve bomba imha ekipleri istasyonlara sevk edildi.

Arama çalışmaları tamamlanana kadar tüm istasyonların kapatıldığı belirtildi.

16/08/2022 12:02
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TAGS: Erivan
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